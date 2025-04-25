onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 26 Nisan Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 26 Nisan Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 26 Nisan Cumartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 26 Nisan Cumartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 26 Nisan Cumartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün teknolojik alet ve cihaz kullanımında dikkatli olman gerekebilir! Özellikle gün içerisinde çokça araba kullanıyor ve trafikte zaman geçiriyorsan, dikkatin dağıldığı anlarda odaklanabilmek için zihnen dinlenmiş olmaya çalışmalısın.

Hafta sonuna hızlı bir giriş yapıyorsun. Bu süreçte meditasyon sana hiç düşünmediğin kadar iyi gelebilir. Zira gökyüzündeki bu gerilim omuz, boyun, bel ve sırt ağrılarını tetikleyebilir. Sinir sistemindeki hassasiyet özellikle gergin olduğunu anlarda daha da tetiklenebilir. Sağlığın için biraz esnemeli ve rahatlamalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün güçlü bir şifalı enerjisi seni saracak. Bu fırsatı iyi değerlendirmeli, bedensel ve ruhsal anlamda iyileşmeye odaklanmalısın. Tam da bu noktada detoks, bitkisel kürler de hekim tavsiyesi doğrultusunda alınan takviyeler gündeminde yer alabilir. 

Kendini daha iyi hissetmek için bazı hassasiyetlerini de göz önünde bulundurmalısın. Gökyüzündeki güçlü çekim nedeniyle boğaz ve boyun bölgesindeki hassasiyete dikkat etmelisin. Bu arada alacağın basit önlemlerle kuvvetleneceğini de unutmamalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün güzel bir cumartesi kahvaltısı ile güne başlasan iyi edersin! Zira bugün aşk, aile ve finansal konularda bir hayli yorulacak gibi görünüyorsun. Bu yüzden en azından günün ilk saatlerini evde zaman ve bedeninin dinlendirerek geçirmek iyi bir fikir olacaktır. 

Bu yoğun gün öncesi depoladığı enerji ile kendine daha iyi hissedeceğine eminiz. Öte yandan stres kaynaklı ağrılara bel ve boyun tutulmalarına dikkat etmelisin. Aklın ile zihnin arasındaki dengeyi kurarken; bedenini ve ruhunu da yormamaya özen göstermesin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, yeterince Güneş ışığı alıyor mu vücudun? Günün ne kadarını yakalıyorsun ve hayata yetişiyorsun? İşte bu soruların yanıtı doğrudan sağlığın ile ilişkili olacak bugün. Ruhen ve bedenen kendini iyi hissetmek için hayata karışmalısın bugün.

Günün reçetesinde sosyalleşmek, hafta sonuna erken başlamak ve D vitamini almak için Güneş’e çıkmak var. Bu sayede hem kemiklerini hem de kalbini güçlendireceğine eminiz. Aynı anda temiz hava ve bol oksijen da sana iyi gelecektir. Bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün uyumak isteyebilirsin. Şöyle geç saatlere kadar dinlenmek ve yatak keyfi yapmak aklından geçebilir. Ancak güne hareket katman da şart. Özellikle kas ve istelet sistemini dikkatle çalıştırmalısın. 

Spor yapmalı, grup aktiviteleri ve bol bol hareket gerektiren etkinliklere katılmalısın. Bu arada nefes çalışmalarını ve spor sonrası esnemeyi de ihmal etmemelisin. Sana kendini iyi hissettirecek bir hareketlilikle sağlığını olumlu etkileyecek adımlar atmalı ve güçlenmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün bel ve boyun bölgene dikkat etmelisin. Bu yorgunluğun kaynağını da bulmalısın. Zira yaşadığın stres kaynaklı sinir ve iskelet sisteminde bir gerginlik mi var, yoksa sahiden bir sorun mu var bulmalısın. Bu yüzden bedeninin sesini dinlemelisin. 

Daha da önemlisi, geçmeyen ağrılar için bir hekim görüşü almalısın. Her şeyin yolunda olduğunu duyduktan sonra şifa ve dinç bir beden için uzmanlarla birlikte yapılan spora ve harekete de zaman ayırmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün bugün sıvı tüketimine dikkat etmelisin. Juno etkisinde böbreklerin biraz hassas olabilir. Öte yandan susuzluk nedeniyle cilt ve göz sorunları da yaşayabilirsin. 

Seni canlandıracak olan şifalı enerjiyi de sudan alacaksın bugün. Belki güne ılık bir duş ile başlamak sana iyi gelecektir. Daha sonra da su sporları ile arınmayı ve günün enerjisini bu sayede yakalamayı deneyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün uykusuzluk sorunları yaşayabilirsin. Yatağa kapanı koyduğun anda gelen düşünceler dolu bir zihnin işareti gibi görünüyor. Belki de biraz zihnini özgürleştirmenin de vakti gelmiştir. 

Gün içindeki yorgunlukları bitirip hafta sonunu biraz uykuyu fazla kaçırarak geçirebilirsin. Bu sayede kendini sonunda daha iyi hissedebilir ve dinlenebilirsin. Bu arada bağışıklığının düşmemesi için de uykuna dikkat etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün duygusal anlamda fazla yorulmuş olabilir misin? Aynı anda pek çok karar vermeye çalışarak ve doğru olanı yapmanın telaşına kapılarak yorulabilirsin. 

Tabii bu stres ve yorgunluk bir yeden çıkacak. Juno etkisinde mide hassasiyetleri söz konusu olabilir. Yani yaşadığın stres ve telaş midene vurabilir, dikkatli ol. Stresten arınamıyorsan bile, yediğine içtiğine dikkat et. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün hayatında güçlü değişimlerden söz edeceğiz. Her ne kadar hızlı düşünüp kadar versen ve bir anda aksiyom alsan da bu durum seni içten içe yorabilir. Yüklendiğin stres ve negatif enerjiden arınmanın ise harika bir yolu var. 

Zihnin kadar bedenini de yormak. Derler ya çivi çiviyi söker. Düşünmekten seni uzaklaştıracak spor aktivitelerini biliyorsundur, mutlaka. İşte onlara odaklan. Bize soracak olursan, su sporları ile zihnini dinlendir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün ruhsal anlamda temizliğe odaklanabilirsin. Üzerindeki yüklerden, stres ve üzüntüden uzaklaşarak hafiflemek isteyebilirsin. Biraz dinlenmek için ise uykuya düşebilirsin. 

Yani bu hafta sonu seni saran yorgunluk hissinin ardından geçen kaotik haftadan ötesi olabilir. İşte tam da bu yüzden uyuyup dinlenmenin yanında meditasyon ve nefes çalışmalarına da vakit ayırabilirsin. Daha da önemlisi, terapi ve psikolojik desteği düşünmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün enerjin dalgalı olabilir. Bir an hareketli bir an durgun, biraz yorgun biraz enerjik... Yani aynı anda birçok kişi olabilirsin! Ancak bu iniş çıkışlar seni bir hayli yorabilir. 

Özellikle ruhsal anlamda yaşadığın iniş çıkışlar migren ve baş ağrısı gibi etkiler bırakabilir. Belki de biraz daha sakin olmalı, enerjini dengeli kullanıp bir de bol bol su içmelisin bugün. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın