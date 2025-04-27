Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 28 Nisan Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugünlerde belki de biraz daha dikkatli olman gereken bir konu üzerinde konuşmak istiyoruz. Uzun bir süredir belki de hiç düşünmediğin, belki de tamamen göz ardı ettiğin boğaz ve boyun bölgeniz bugünlerde biraz daha hassas olabilir.

Tam da bu noktada kendine biraz daha fazla dikkat etmen ve özellikle de bu hassas bölgelerini koruman en iyisi olacaktır. Şifayı kapmadan önce şifayı bulsan iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...