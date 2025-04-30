Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 1 Mayıs Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün senin için her zamankinden biraz daha fazla iç sesini dinlemen ve duygularını ön plana çıkartman gereken bir gün olacak. Hem bedenini hem de ruhunu dinlemek, senin için son derece önemli hale gelecek.

Güneşin altın sarısı ışıkları altında, Venüs ile Plüton arasındaki kare açının etkisi altında olacağız. Bu durum ise cilt ve boğaz hassasiyetine karşı biraz daha dikkatli olman gerektiği anlamına geliyor. Cildini nemlendirmeyi unutma, boğazına da biraz bal ve limonlu bir çay iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…