Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 8 Mayıs Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, bugün bağışıklık sistemin biraz hassas olabilir. Mevsim geçişlerinde vücudun biraz daha hassaslaştığını unutma, bu yüzden beslenmene ekstra özen göster. Belki de bitki çayları ve bol su tüketimi de bağışıklık sistemini güçlendirecek önlemlerden olacaktır.

Öte yandan bugünü evde geçirmek, hayatın koşturmacası ve stresten biraz uzaklaşmak da gündeminde yer alabilir. Belki biraz meditasyon veya yoga da sana iyi gelecektir. Yalnız geçirdiğin anlarda ruhun huzur da bulacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…