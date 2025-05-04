Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 5 Mayıs Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, bugün Akrep burcundaki Ay Tutulmasının etkileriyle içsel dengen sarsılabilir. Bu durum özellikle böbrek ya da idrar yollarında hassasiyete yol açabilir. Yani, ruhsal dengenin fiziksel sağlığınla olan bağını fark etmen gereken bir güne başlıyoruz.

Zira duygusal toksinlerden arınmadan bedeninin rahatlama imkanı biraz zor olabilir. Bol su tüketmeli, bedeninde ağrı varsa hekime başvurmalısın. Ancak bir yandan da huzura odaklanmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...