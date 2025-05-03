Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 4 Mayıs Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün içinde biriken öfke ve gerginlik seni yorabilir. Özelikle kas sistemini olumsuz etkileyebilir. Bir süredir boyun ve sırt bölgende ağrı var mı?

İşte bunun sebebini bulmanın zamanı geldi. İlk olarak üzerindeki negatif enerjiyi atabileceğin sağlıklı yollar bulmalı ve hareket etmekten geri durmamalısın. Belki bir spor salonuna gitmek ya da bir yoga dersine katılmak iyi gelebilir. Yine de geçmeyen ağrılar için hekim önerisi al deriz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...