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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 7 Mayıs Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 7 Mayıs Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 7 Mayıs Çarşamba gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 7 Mayıs Çarşamba gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 7 Mayıs Çarşamba gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün bedenin, zihinsel yüklerinin sessiz bir tercümanı gibi davranabilir. Özellikle baş ve boyun bölgesinde gerginlik ya da ani yorgunluklar söz konusu olabilir. 

Tam da bu noktada Merkür ile Chiron kavuşumunun etkisiyle bastırdığın duygulardan güç alabilirsin. Zihninini ve duygularını özgür bırakarak kendini açıkça ifade edebilir ve fiziksel sağlığında doğrudan olumlu etkileri hissedebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Merkür ile Chiron kavuşumunun etkisi altında hayatında bazı şeyler değişebilir. Zira gökyüzünün şifalı enerjisi, var gücüyle seni sarıyor... Bu güç ile iyileşmeye ve kendini daha iyi hissetmeni destekleyen olumlu hislere odaklan. 

Ruhsal ve bedensel anlamda bir detoksa başlayarak bu şifa enerjisinden daha fazla yararlanmaya da odaklan. Anbean iyileşip şifa dolarken ruhsal anlamda güçlenmek için meditasyonu da bir dene deriz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Merkür ile Chiron kavuşumunun etkileriyle zihnini sürekli meşgul eden düşünceler bedende gerginliğe neden olabilir. 

Tam da bu noktada belki de artık bazı kararlar vermelisin... Hayatını düzene sokmalı, bazı zorlukları aşmak için elini taşın altına koymalı ve duygularını paylaşmalısın. Bu sayede zihnini meşgul eden yüklerden kurtulabilir ve sonunda bedensel anlamda da dinlenme fırsatı bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün empatiyle yüklü kalbinin taşıdığı acılar, bedende yoğunluk yaratabilir. Meditasyon, suyla temas ve duygusal boşalım yöntemleriyle sağlığını dengelemen mümkün. 

Tam da bu noktada şifa desteğini Merkür ile Chiron kavuşumundan da alacaksın. Üzerindeki yüklerden arınmaya bak! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Merkür ile Chiron kavuşumunun etkisi aldında uyku düzenindeki değişiklikler söz konusu olabilir. Zihinsel şifalanma ihtiyacına işaret eden bu güçlü astrolojik etki altında iç sesini dinlemek ve ona göre hareket etmek sana iyi gelecektir. 

Ruhun gibi bedenini güçlendirmeyi de unutma ve bunun için spora başlamayı bir dene deriz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün alışık olmadığın duygusal dalgalanmaların bağışıklık sistemini etkileyebileceği bir gün olabilir. Özellikle de Merkür ile Chiron kavuşumunun etkisiyle bastırdığın duyguların vücutta halsizlik ya da geçmeyen yorgunluk gibi belirtilerle yüzeye çıkması mümkün. 

Belki de artık gözyaşlarını tutmak yerine, içindeki duygulara nazikçe yer açmalısın. Kendi duygularına karşı anlayışlı ol, onları kabul et. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün kalp bölgesi ve sırt ağrılarına karşı daha hassas olmalısın. Merkür ile Chiron kavuşumunun etkisiyle bastırdığın hisler, bedeninde biriken enerjiye dönüşebilir. 

İçsel yüklerinden kurtulmak, fiziksel esneklik ve rahatlama sağlayacak. Kendi sağlığın için gururunu bir kenara bırakmayı dene. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Merkür ile Chiron kavuşumu, kemikler ve dişler gibi yapısal konularda seni uyarabilir. İhmal ettiğin rutin kontroller sağlığına dair önemli konuları görmezden geldiğini gösteriyor olabilir. 

Öte yandan vücudunda kalsiyum eksikleri de söz konusu olabilir. Belki de bir basit bir doktor kontrolü ve birkaç tahlil ile kendini daha iyi hissetmenin yolunu bulabilirsin. Lütfen, kendini ihmal etme! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Merkür yönetimindeki bedenin, özellikle sinir sistemi ve bağırsaklar konusunda seni uyarıyor olabilir. Sahi bugün biraz gergin misin? 

Eğer öyleyse sağlığın için kendini rahat ve serbest bırakmalısın. Bedenine daha iyi davranmalı ve üzerindeki yüklerden kurtulmalısın. Şifalı enerjiler ve Chiron'un etkisi gökyüzünü sarmışken stresten uzaklaşıp sinir sistemini rahatlatmalı ve gevşemelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Merkür ile Chiron kavuşumunun etkisi altındayken dengede kalmalısın. Bedenini saran şifa enerjilerini kucaklamalı, hem ruhuna hem bedenine hafiflik getiren Chiron sayesinde her an daha iyi olduğunu fark etmelisin. 

Tam da bu noktada neye ihtiyacın olduğunu anlamaya da odaklansan iyi edersin. Zira, sorunlarına çözümü da bugün bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün yorgunluğa ve yorulmaya bir ara vermen şart. Haftanın ortasında derin bir nefes alıp dinlenmek alışık olduğun bir durum olmayabilir. Ama sana iyi geleceği aşikar.

Tam da bu noktada Merkür ve Chiron kavuşumunun enerjisi ile vereceğin mola bedensel bir şifayı da beraberinde getirebilir. Şifa enerjisine ihtiyacı olduğunu düşündüğün bölgeye odaklan, enerjiyle iyileşmenin dahi mümkün olabileceği bir güne başlıyoruz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün hareket etmelisin... Yerinde durmamalı ve her anın tadını çıkarmalısın. Hayattan ne istediğini bilerek enerjini kucaklamalısın. Bedensel ve ruhsal anlamda sınırlarını da zorlamalısın. 

Tam da bu noktada Merkür ile Chiron kavuşumunun güçlü çekimiyle ortaya çıkan enerjiden söz etmeliyiz. Her hareketinle birlikte daha sağlıklı ve iyi hissedeceksin. Bu fırsatı kaçırma ve şifa enerjisinin seni sarmasına izin ver. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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