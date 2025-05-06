Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 7 Mayıs Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, bugün Merkür ile Chiron kavuşumunun etkisi altında hayatında bazı şeyler değişebilir. Zira gökyüzünün şifalı enerjisi, var gücüyle seni sarıyor... Bu güç ile iyileşmeye ve kendini daha iyi hissetmeni destekleyen olumlu hislere odaklan.

Ruhsal ve bedensel anlamda bir detoksa başlayarak bu şifa enerjisinden daha fazla yararlanmaya da odaklan. Anbean iyileşip şifa dolarken ruhsal anlamda güçlenmek için meditasyonu da bir dene deriz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...