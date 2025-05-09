Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 10 Mayıs Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Başak, bugün Merkür’ün Boğa burcuna geçişiyle birlikte sağlığınla ilgili konulara daha çok eğilebilirsin. Mesela beslenme düzenine daha fazla özen göstermelisin. Özellikle ağır ve yağlı yiyeceklerden uzak durmak senin için iyi olabilir.

Sindirim sistemini yoran alışkanlıklardan uzaklaşmak ve acur cuburdan kaçınmak ise genel sağlık durumunu iyileştirecektir. Hatta kronik rahatsızlıklara karşı daha sağlıklı beslenmenin yanında spor da gündeminde olsun. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...