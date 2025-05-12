Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 13 Mayıs Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Merkür ile Plüton'un kozmik dansı, seninle biraz sert bir oyun oynayabilir. Bu iki gezegenin birbirine meydan okuduğu bu süreçte, ani bir öfke patlamaları hissedebilirsin. Bu, tamamen kontrol altında tutmaya çalıştığın öfkenin bir sonucu olabilir. Fakat dikkat et, bu öfke başının, çenenin ve hatta boyun bölgenin ağrımasına sebep olabilir.

Öte yandan bugün sakin kalmaya çalıştıkça ve duygularını bastırmayı denedikçe daha da sıkıştığını mı hissedebilirsin? Belki de biraz oluruna bırakmalı, sağlığın için gevşemelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…