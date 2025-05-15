Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 16 Mayıs Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugünün enerjisi seni biraz zorlayabilir. Zaten çoğunlukla hızlı ve tempolu bir hayatın var. Ancak bugün artan tempo ve enerji, kortizol adını verdiğimiz stres hormonunun seviyesini de artırabilir. Yüksek kortizol ise ruh halinde ani iniş çıkışlara neden olabilir.

Tam da bu noktada, bugün kendini biraz huzursuz hissedebilirsin. Stresten kurtulmak ise elinde. Hadi kendine bir iyilik yap ve sessizlik içinde beş dakika otur. Bu, belki de hiç olmadığı kadar şifalı olabilir... Kendine bu küçük mola anlarını vermek, hormonlarını dengede tutmanın yanı sıra, zihnin de rahatlamasına yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…