Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 17 Mayıs Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün bir zaman yolculuğuna çıkmaya hazır mısın? Geçmişte bıraktığın, belki de unuttuğun bir alışkanlıkla karşılaşma ihtimalin yüksek. Bu, çocukluğundan kalma bir ritüel olabilir, belki bir beden hareketi ya da belki de özgün bir nefes alma şekli. Bugün kaslarının sadece fiziksel gücüne değil, onların içinde sakladığı duygusal anılarına da kulak vermelisin.

Geceleri uykunda dişlerini sıkıyor, çenen kilitleniyor mu? Bu belki de bastırılmış öfkenin sinyalleri olabilir. Unutma, bedenin duygularını ifade etmenin bir yolunu bulur. Bu yüzden, bu tür belirtilere dikkat et ve sağlığın için ciddiye al. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…