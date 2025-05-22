Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 23 Mayıs Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün bedenin seninle konuşmak istiyor. Fakat sen onu duymazdan gelmeye meyillisin. Her zamanki gibi, yoğun iş temposu ve hızlı yaşam ritminin içinde, bedeninin sana gönderdiği sinyalleri göz ardı etmek kolay olabilir. Ancak, bu sinyalleri görmezden gelmek yerine, onları dikkate almanın zamanı geldi.

Boyun ve omuz bölgende hissettiğin gerginlik, aslında bastırdığın bir kararın fiziksel yansıması olabilir. Belki de bir süredir üzerinde düşündüğün bir konuyu karara bağlamanın zamanı gelmiştir. Bu kararı vermek, bedenindeki gerginliği azaltabilir ve daha hafif hissetmene yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…