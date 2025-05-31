Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 1 Haziran Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün her zamanki gibi hızlı ve hareketli olmamayı tercih edebilirsin. Hatta bedenen ve ruhen dinlemeye ve ihtiyaçlarını anlamaya odaklanabilirsin. Zira, zihninin sürekli hızla çalışması, bedeninde bazı gerginliklere sebep olabilir. Bu durum, kaslarında ağrılara ve rahatsızlıklara yol açabilir.

Bu yüzden, gün içinde kendine küçük molalar verip esneme hareketleri yapmayı ya da hafif yürüyüşlerle bedenini rahatlatmayı ihmal etmemelisin. Özellikle boyun ve baş bölgen, zihinsel yorgunluğun en çok hissedildiği yerler olabilir. Sürekli düşünmek, plan yapmak, çözüm aramak... İşte bu durum, zamanla fiziksel ağrılara dönüşebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…