Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 13 Aralık Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün şaşırtıcı bir şekilde hareketsizliğe daha fazla meyilli hissedebilirsin kendini. Bu durum, boyun ve omuz bölgende bir gerginliğe yol açabilir. Dolaşım sistemini canlandırmak ve bu gerginliği azaltmak için gün içerisinde hafif yürüyüşler yapmayı tercih etmelisin. Bu yürüyüşler, hem fiziksel hem de zihinsel olarak rahatlamana yardımcı olacaktır. Hafif bir esinti eşliğinde, doğanın içinde bir yürüyüş, seni tazeleyecek ve enerjini yükseltecektir.

Günün ikinci yarısında ise, kendini şımartmalısın. Belki de seni saran miskinliğe rağmen, dans gitmeli ve bolca eğlenmelisin. Müziğin ritmine kapılmak ve dostlarınla vakit geçirmek sana düşündüğünden çok daha iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…