Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 8 Aralık Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün enerjinin yükseldiği, odaklanma isteğinin tavan yaptığı bir gün olacak. Ancak unutma, bedenin de senden aynı özeni ve dikkati bekliyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kendini işinin yoğun temposuna kaptırabilirsin, ancak bu durum günün ilerleyen saatlerinde seni biraz yorabilir ve minik bir durgunluk hissi yaşatabilir.

Bunu önlemek için gün içinde kısa esneme molaları vermen senin için oldukça faydalı olacak. Belki biraz yoga, belki birkaç dakikalık meditasyon ya da sadece biraz sessizlik... Bu molalar sayesinde enerjin taze kalacak ve gün boyu dinç hissetmeni sağlayacak. Hatta bu sayede akşam saatlerine geldiğinde bile enerjinin hâlâ zirvede olduğunu hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…