Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 7 Aralık Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, baş bölgende hassasiyet hissedebilirsin. Bu durumda, ekran süreni biraz azaltmayı düşünebilirsin. Gün içinde telefonundan, bilgisayarından veya televizyonundan uzaklaşmak, gözlerinin ve beyninin biraz dinlenmesine yardımcı olabilir. Böylece hem daha enerjik hissedebilir, hem de baş ağrılarından uzak durabilirsin.

Bugünün anahtarı ise sindirimi yormayan bir beslenme tarzı olabilir. Hafif ve sağlıklı bir kahvaltıyla güne başlamak, öğle yemeğinde protein ağırlıklı bir seçim yapmak ve akşam yemeğinde ise hafif bir çorba ile günü tamamlamak sana iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…