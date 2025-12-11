Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 12 Aralık Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, gökyüzünde hareketlilik başlıyor, Merkür bugün Yay burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş, enerjini yükseltirken bir yandan da fiziksel sınırlarını zorlama eğiliminde olabileceğini gösteriyor. Bu enerji patlamasıyla birlikte kendini durduramayıp her şeye koşuşturmayı planlıyorsan, bir adım geri at ve biraz dikkatli ol. Özellikle kalça ve uyluk bölgelerini zorlayabilecek sportif faaliyetlerde aşırı iyimserliğe kapılmamaya özen göster.

Biliyoruz, bu enerjiyi bir şekilde kullanman gerekiyor. Ama belki de bu enerjiyi zihinsel aktivitelere yönlendirmen daha iyi olabilir. Kitaplar, belgeseller, online kurslar... Öğrenmeye aç olan zihnini beslemek için harika seçenekler bunlar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…