Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 11 Aralık Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün senin için biraz karmaşık geçebilir. Dikkat dağınıklığına kapılmamaya özen göstermelisin. Çünkü bu durum enerjini düşürebilir ve gün boyu kendini yorgun hissetmene neden olabilir.

Ayrıca, bugün alerjenlere karşı biraz daha hassas olabilirsin. Sağlığına her zamankinden daha fazla dikkat etmen gerekebilir. Bu noktada ilaçlara veya gıdalara da alerjik reaksiyon gösterme ihtimalin var. Bu yüzden de hekim önerisinin dışına çıkmamalı, temiz gıdalarla beslenmeli ve güvenilir yerlerden yemek yemelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…