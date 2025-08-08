9 Ağustos Cumartesi Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün sana Kova Dolunayı'nın etkilerinden bahsetmek istiyoruz. Zira bu dolunay, kariyer ve toplumsal imaj konularında seni bir dönüm noktasına taşımaya hazırlanıyor. Tam da bu noktada iş hayatında, sorumluluklarından kaçmak yerine, seni sıkan ve artık sana göre olmayan kalıpları kırmak isteyebilirsin. İşte bu değişim, yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Bir başka sürpriz de eski bir yöneticinle yollarının yeniden kesişmesi olabilir. Ya da belki de geçmişte başvurduğun bir işten, beklenmedik bir geri dönüş alabilirsin. Hatta bugünlerde 'alışılmış başarı tanımı' artık sana yetmiyor olabilir. Neyse ki bugünün enerjisi ve desteği ile artık konfor alanından çıkmak için gereken cesaretin içinde filizlendiğini hissedebilirsin. Dahası şimdi harekete geçebilirsin.

Aşk hayatına gelirsek, bugün beklentilerinin netleştiği bir döneme girdiğini söylemeliyiz. Eğer ciddi bir ilişkin varsa, birlikte gelecek planları yapma zamanı geldi çattı. Lakin Kova Dolunayı'nda tek başına isen ve şim sahiden sana uygun birini bulmak istiyorsan gözünü dört açmalısın. Belki de gerçek aşk yanı başındadır ancak sen henüz onu fark etmemişsindir... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…