7 Ağustos Perşembe Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün Ay ve Satürn'ün karşı karşıya gelmesi, eğitim hayatında, uzun vadeli hedeflerinde ya da belki de bir süredir planladığını bir yolculukta bazı engellerle karşılaşabileceğini işaret ediyor. Genişleme, büyüme ve ilerleme hedeflerinde sanki bir el seni durdurmuş gibi hissedebilirsin.

Zira, bu duraksamalar aslında evrenin sana sunduğu eşsiz birer fırsat olabilir. Eksikliklerini görmen ve onları gidermen için verilen bu mola başarının da habercisi. Eğer disiplinli bir şekilde hareket eder ve sabırlı olursan, bu alanlarda sağlam ve emin adımlar atabilirsin. Kariyer hedeflerine de beklediğinden kısa bir sürede ulaşabilirsin.

Öte yandan, ilişkilerinde gelecek planları üzerine sohbetlerin hız kazanabileceği bir döneme giriyoruz. Ancak partnerinin bu konuda senin kadar istekli ya da hazır olmayabileceğini unutmamalısın. Aynı zamanda bu durumun seni üzmesine izin vermemelisin. Çünkü her ilişkide olduğu gibi, burada da her iki tarafın kendi ritmine saygı gösterilmesi önemli. Biraz zaman tanı ve sabırlı ol, bu durum büyük kopuşların önüne geçebilir ve ilişkini daha da güçlendirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…