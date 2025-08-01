2 Ağustos Cumartesi Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün seni biraz zorlu bir gün bekliyor olabilir. İş hayatında, Ay ile Plüton arasındaki kare açı, güç dengeleri ve otorite figürleriyle ilgili konuları gündeme getirebilir. Patronunla ya da iş arkadaşlarınla karşı karşıya gelme ihtimalin yüksek. Ancak endişelenme, esnek ve uyumlu bir tavır sergilersen, bu durum krizden çok bir fırsata dönüşebilir.

Zorlu anlardan zaferle çıkmaya hazır ol! Hatta bunun için sözlerinden çok, stratejinin ön planda olmasını tercih et. Unutma, bugünü sakin ve kararlı bir şekilde geçirirsen, bu durum uzun vadede sana büyük bir kazanç sağlayabilir. Zira, Ay'ın üzerindeki parıltısının zor da olsa seni ışıldatacağı kesin!

Aşk hayatında ise bugün, kıskançlıkla ilgili konular canını sıkabilir. Ancak derin duygularla başa çıkmayı öğrenmek, gerçek anlamda bir yakınlaşmanın kapısını açabilir. Belki de bu durum, ilişkini daha da güçlendirecek bir adım olabilir. Plüton ve Ay'ın etkisinde kalbinin sesini dinleyerek suların durulmasını sağlamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…