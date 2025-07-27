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28 Temmuz Pazartesi Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
28 Temmuz 2025, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Temmuz Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 28 Temmuz Pazartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, haftaya sessiz ama kararlı bir başlangıç yapıyorsun. Ay ile Mars'ın kavuşumu, seni bilinçaltında derinlere dalmaya ve orada uzun süredir bekleyen bir kararla yüzleşmeye çağırıyor. Belki de bir iş ilişkisi var ki, içten içe seni kemiriyor ve artık bir çözüme kavuşması gerekiyor. Bugün, sezgilerinle hareket etmek ve hızlıca kararlar almak senin için önemli olacak. Zihinsel karmaşanı toparlamak için harekete geçmenin zamanı geldi.

Öte yandan Venüs ile Chiron'un açılanması ise kariyer hayatında geçmişte yaşadığın bir hayal kırıklığını, bu kez senin lehine olacak bir fırsata dönüştürebilir. Belki de bir projede başarısız olmuştun veya belki de terfi etmek için beklediğin fırsat elinden kaçmıştı. Ama şimdi, bu durumlar senin için yeni bir fırsat yaratabilir.

Aşk hayatına geldiğimiz, şimdi kırık dökük ne varsa onları tamir etmenin tam zamanı. Eski sevgilinden bir haber alabilirsin veya geçmişe dair bir özlem duyabilirsin. Bu durumlar, seni daha olgun bir sevgiye, daha anlayışlı ve hoşgörülü bir ilişkiye taşıyabilir. Kalbini, geçmişte yaşadığın acılardan arındırıp yeni bir sayfa açıyorsun. Bu sayfada ise, daha güçlü, daha anlayışlı ve daha sevgi dolu bir sen olmalı. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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