26 Temmuz Cumartesi Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta sonu işini biraz olsun kafandan atamayabilirsin. Neyse ki yoğun geçecek cumartesi günü seni aslında hiç yıpratmayacak. Aksine, bugünün enerjisi 'ruhunla hizalanarak çalışma' konsepti üzerine kurulacak. Güneş ve Neptün'ün oluşturduğu açı, hayallerine mantıklı ve somut çerçeveler çizme zamanının geldiğini işaret ediyor.

Eğer hayatında ulaşmayı hedeflediğin büyük bir hayal ya da ideal varsa, bugün bu konuda arka planda yapılması gereken hazırlıklar için mükemmel bir zaman. Estetik, dekorasyon, şifa, denge veya sanat gibi alanlarda çalışıyorsan, beklenmedik destekler alabilirsin. Şu an gözlerden uzakta, sessizce büyüyen bir fırsatın yakın zamanda gün yüzüne çıkacağını unutma.

Aşk hayatında ise gözlerinle değil, içgüdülerinle bakmanın zamanı geldi. İşte bu yüzden partnerinin söylediklerinden çok, söyleyemediklerine odaklanman gerekiyor. Bu durum, iç dünyanda yeni bir hareketliliğe yol açabilir. Eğer yalnızsan, ruhunun huzur bulduğu bir yerde yeni bir karşılaşma yaşayabilirsin. Belki bir kitapçıda, belki bir şiirin derinliklerinde... Her ne olursa olsun, bu hafta sonu senin için yeni başlangıçların habercisi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…