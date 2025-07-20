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21 Temmuz Pazartesi Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
21 Temmuz 2025, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Temmuz Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 21 Temmuz Pazartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün çalışma hayatında bazı düğümleri çözmen gerekecek. Belki de bu düğümler, senin için yeni bir başlangıçlara dönüşecek. Mars ile Güney Ay Düğümü kavuşumu, karşıt burcun olan Akrep'te gerçekleşirken, ikili ilişkilerinde geçmişin ağır yükünü omuzlarında hissedeceksin.

İşte tam da bu yüzden iş arkadaşlarınla olan ilişkilerinde sınır ihlallerine karşı dikkatli olman gerekiyor. Belki de bir süredir üzerinde düşündüğün, bir türlü karar veremediğin bir durum tekrar karşına çıkabilir. Böylece iş birliklerin ya tamamen netleşir ya da tamamen sona erer. Bu durumda en doğru strateji, soğukkanlı ve planlı olmak olacaktır. Bu şekilde hareket edersen, haftayı kazançlı bir şekilde tamamlayabilirsin.

Aşk hayatında ise kontrolü bırakmanın seni daha mutlu edeceği bir döneme giriyorsun. Geçmişte yaşadığın bir ilişkinin gölgesinde kalma ve bugünkü partnerini bu gölgeye mahkum etme. Her ilişki, kendi içinde farklı bir deneyim ve öğrenme sürecidir. Bu süreci yaşamaktan korkma ve aşkın seni nereye götüreceğini merakla bekle. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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