16 Temmuz Çarşamba Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün içindeki coşkun enerji ve dış dünyadaki hareketlerin birbirine mükemmel bir uyum içinde olduğu bir gün. Uzun süredir aklında olan ve bir türlü başlamadığın bir iş var mı? İşte tam zamanı! Bugün sadece işlerini halletmekle kalmayacak, aynı zamanda düzen kurmak ve sürdürülebilir sistemler yaratmak için de enerjini kullanacaksın. Unutma, bugün ne ekersen, yarın onu büyütmek için harika bir fırsatın olacak.

Peki, Satürn retrosunun etkisini hissediyor musun? Bu etki altında, uzun vadeli planlarına daha gerçekçi ve aynı zamanda umut dolu bir perspektiften bakıyorsun. Eğer finansal güvence arayışında olan biriysen, bugün yeni yöntemler denemek için mükemmel bir gün. İçgüdülerin sana doğru yolu gösterecek. 'Bu iş tam bana göre' dediğin ne varsa, işte tam o yoldan ilerlemelisin.

Aşk konusunda ise, bugün sakinlik ve istikrar seni daha çok cezbediyor. Romantizm bugün bir fırtına gibi değil, huzurlu bir liman gibi hissettiriyor. Eğer bir partnerin varsa, birlikte sessiz ama anlamlı bir zaman geçirmek size iyi gelecek. Eğer bekar bir Boğa'san, duygusal zekası yüksek biri kalbine dokunabilir. Bugün aşkta ve hayatta ne olursa olsun, kendine güven ve içindeki enerjiyi dışa vur. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…