10 Temmuz Perşembe Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, Oğlak burcunda gerçekleşen Dolunay, sana uzak gibi görünen ama içten içe seni büyüten konuları gündemine getiriyor. Hayatının kontrolünü daha bilinçli şekilde ele almak, özellikle de uzun vadeli kararlar konusunda ciddi olmak istiyorsun. Bu Dolunay, seni artık kendini ve isteklerini küçümsememeye çağırıyor. Maddi konular, eğitim fırsatları ya da yurt dışı bağlantılı bir plan bugün sana “şimdi tam zamanı” dedirtebilir.

Kariyerinde ise hayal ettiğinle elindekiler arasında bir denge kurma zamanı geldi. Belki uzun süredir ertelediğin bir hedef, belki de yeterince değer görmediğini düşündüğün bir emek bugün seni harekete geçirecek. Oğlak Dolunayı’nın disiplinli ve sonuç odaklı enerjisi, seni daha sağlam bir gelecek planı yapmaya itiyor. Bir projeyi tamamlayabilir, bir pozisyon değişikliği gündeme gelebilir veya işine daha fazla sorumluluk yüklenebilir. Ancak sen bu yükü omuzlayabilecek güçtesin.

Aşk hayatında ise daha ciddi kararlar alma eğilimindesin. İlişkin varsa, “bu bağ beni ileri taşıyor mu?” diye sorgulayabilirsin. Her şey yerli yerindeyse, bu dönem ilişkinizi daha ileri taşıyacak adımlar da mümkün. Eğer yalnızsan, kafanda belli kalıplar varsa onları yıkmak ve daha gerçek bir bağ için kendini açmak isteyebilirsin. Kendi duygularına yabancılaşmadan, daha derin ve sağlam bir bağ kurma arzusu seni yönlendirecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…