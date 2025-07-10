11 Temmuz Cuma Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün kendini güvende hissetme ihtiyacın artarken bir yandan da alışkanlıklarının dışına çıkma arzusu duyabilirsin. İç dünyanda çatışan bu iki his seni hafif huzursuz hissettirebilir. Ancak bu durum, seni konfor alanının dışına çıkararak kişisel olarak büyümene katkı sağlayacak. Mars'ın etkisiyle evinle ya da yakın çevrenle ilgili bazı konulara daha kararlı ve baskın şekilde yaklaşman mümkün.

İş hayatında ise sorumluluk alanlarını netleştirmek, yetki sınırlarını belirlemek için çok uygun bir gün. Özellikle evden yürüttüğün işler ya da aileyle ortak bir konu varsa, bu konularda daha aktif rol alabilirsin. Kendini kanıtlamak adına risk almak istesen de bu riski akıllıca yönetmen gerekiyor. Ev içi düzenlemeler, taşınma gibi fiziksel uğraşlar için de enerjin oldukça yüksek olacak. Bugün biraz yorulabilirsin ama emek verdiğin şeyler hızlıca karşılık bulabilir.

Aşk hayatında ise aile dinamikleri ya da geçmişten gelen duygular devreye girebilir. Kalbin biraz hassas olsa da duygularını açıkça ifade etmenin zamanı gelmiş olabilir. Evli ya da birlikte yaşayan Boğalar için bugün partnerinle ev içi paylaşımlar ön planda olacak. Sıcak bir akşam yemeği, küçük ama samimi bir sürpriz aranızdaki bağı derinleştirebilir. İlişkisi olmayanlar içinse geçmişte kalan bir mesele yeniden gündeme gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…