14 Temmuz Pazartesi Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa! Bugün kalbinin o eşsiz yumuşaklığını, her zamankinden daha fazla hissetmeye hazır ol. İçindeki o sıcak, sevgi dolu enerjiyi dışarıya yansıtmak için harika bir gün. Güvendiğin insanların, belki de bir süredir unuttuğun küçük detayların ve sevdiğin bir sesin, seni içsel bir huzura davet ettiğini hissedeceksin.

Hayatın karmaşası, stresi, telaşı... Bugün hepsi dışarıda kalıyor. Senin için bugün, kendi huzur dolu bahçende dinlenme vakti. Kendi iç dünyanın dinginliği ve huzuru, dış dünyanın karmaşasından çok daha değerli. Kendi bahçende, kendi huzurunda, kendi enerjinde kalmanın keyfini çıkar. Bugün, hayatın hızına değil, kalbinin ritmine ayak uydurmanın zamanı. Kendi iç huzurunu bulmanın, kendi bahçende dinlenmenin ve kendi enerjinde kalmanın tadını çıkar. Bugün, senin günün.