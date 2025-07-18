19 Temmuz Cumartesi Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün gökyüzündeki hareketlilik seninle ilgili desek yeridir. Zira, Merkür'ün gerileme dönemine girdiği bu zamanlarda, ekip çalışmaları, organizasyonlar ve sosyal çevrenle olan iletişimlerinde bazı testlerle karşılaşabilirsin. Özellikle geçmişte birlikte çalışma fırsatı bulduğun kişilerden beklenmedik geri dönüşler alabilirsin. Belki de yarıda kalan projelerini tamamlama zamanı gelmiştir.

Zaten, yeni bir işe atılmak ya da mevcut iş sistemini tamamen değiştirmek için pek uygun bir zaman dilimi olmayabilir. Bu yüzden, elindeki işleri sadeleştirmek, düzenlemek ve mevcut durumunu iyileştirmek daha faydalı olacaktır. Bir de iş hayatında teknolojiye olan bağımlılığımı düşünürsek, dijital aksaklıklara karşı B planını hazırlamakta fayda var.

Aşk hayatına gelirsek, Merkür retrosunun etkisiyle duygusal dünyanda biraz yavaşlama hissedebilirsin. Geçmişte yaşanmış bir küslük ya da kapanmayan bir defter, bu dönemde yeniden açılabilir. Eğer şu anda bir ilişkin varsa, partnerinle daha önce yaşadığın bir konunun detayları tekrar tekrar gündeme gelebilir. Ancak bu durum, duygusal temizlik için de bir fırsat olabilir. Önemli olan nokta, inatçı olmamak ve karşılıklı dinlemeye açık olmaktır. Bu dönemde duygusal dünyanı temizlemek ve ilişkilerini sağlamlaştırmak için fırsatı kaçırma deriz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…