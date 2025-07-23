24 Temmuz Perşembe Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün aile yaşantın ve iş hayatını dengeye taşıyacak bir hamle yapman gerekebilir. Zira, Aslan burcundaki Yeni Ay, seni aile içinde alman gereken önemli bir maddi karara yakınlaştırabilir. Belki miras konusunda öngörülmez yeni bir düzenlemeye girişeceksin ya da aile bireyleriyle ortak bir iş kuracaksın.

Tam da bu noktada hayatının bütününde huzuruna etki edecek adımlarla her zamankinden cesur olabilirsin. Ancak aynı anda dikkatli olman da şart, belli ki! Yapacağın hataların bedelini aile içinde huzursuzluk ve maddi kayıpla ödememek için dikkatli olsan iyi edersin. Dengeye ihtiyacın olduğu gibi kazanmaya ama doğru kişilerle ortak olmaya da ihtiyacın var.

Aşk hayatında ise biraz içe kapanma eğiliminde olabilirsin. Ancak bu durum, ilişkilerinde daha güven odaklı bir tutum sergilemene de yol açabilir. Eğer ilişkinin temellerini sorgulama aşamasındaysan, bu Yeni Ay sana bir yol gösterecek ve 'ya ilişkini yeniden şekillendir ya da yeni bir yol çiz' mesajını verecek. Bu dönemde, aşk hayatında alacağın güçlü ve heyecan verici kararlarla hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…