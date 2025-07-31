1 Ağustos Cuma Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün gökyüzünde Venüs ile Neptün arasında gerçekleşen kare açı, seni hayal kırıklıklarıyla baş etme konusunda bir sınavla karşı karşıya bırakabilir. Özellikle iş yerinde ve profesyonel çevrende gösterdiğin aşırı empati, ne yazık ki bazı kişiler tarafından haksız bir şekilde kullanılabilir.

Tam da bu noktada eğer birisiyle birlikte bir proje üzerinde çalışıyorsan veya ortak bir konuda birlikte hareket ediyorsan, bazı mesafelere ihtiyacın olabilir. Belki de ekip içinde rolünü net bir şekilde belirlemek ve söz konusu profesyonel hayat dahi olsa kendine net sınırlar çizmek işini kolaylaştırabilir. Bir yandan da kişisel başarılar ve bireysel hedefler yönelerek olası hayal kırıklıklarından kendini koruyabilirsin!

Aşk hayatına gelirsek, bugün seni adeta büyülü bir atmosfer bekliyor. Ancak burada da dikkatli olman gerekiyor. Bu romantik peri masalı gerçekten senin mi, yoksa seni mi onu bu şekilde görmek istiyorsuz? İşte bu aşamada aşka, kalbinin yanı sıra, gözlerinle de bakmayı ihmal etme bugün. Venüs ile Satürn arasındaki kare açı, aşkta yanılgının nedeni olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…