6 Ağustos Çarşamba Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün iş hayatında bazı değişikliklerin esintisini hissedebilirsin. Ancak unutma ki aslında bu değişiklikler senin güçlü içsel direncinle şekilleniyor. Belki de geçmişte gözden kaçırdığın ve hâlâ aklında yer eden bir fırsat yeniden karşına çıkabilir. Tabii bu sefer durumlar farklı olabilir. Çünkü artık bu fırsatın ne kadar değerli olduğunu biliyorsun ve onu en iyi şekilde değerlendirebilecek donanıma da sahipsin.

Öte yandan bugün, üzerinde çalıştığın fikirlerine dair küçük de olsa bir sunum yapman gerekebilir. Bu tanıtım ya da sunumu ise göz ardı etme. Zira bu minik adım, gelecekteki büyük bir anlaşmanın ilk tohumlarını atabilir.

Gelelim aşka... Kalbini bir süre önce kıran biri, bugün yeniden hayatına girmeye çalışabilir. Lakin bu kez karar tamamen senin: Hayatına gimesine izin verecek misin, yoksa vermeyecek misin? Bu arada unutma, her kararın kendi içinde bir özgürlük barındırıyor. Bu yüzden ne karar verirsen ver, bil ki bu senin özgür iradenle şekillenen bu durum hayatının seyrini değiştirebilir. Kalbinin sesini dinle ve bil ki senin için en iyi yol zamanı geldiğinde gerçek aşka gider. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…