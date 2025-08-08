9 Ağustos Cumartesi Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında bir dönüm noktasına geldiğini belirtmeliyiz. Beklentilerin artık belirgin bir hal alıyor ve kalbin ne istediğini anlamaya başlıyorsun. Eğer hayatında ciddiye aldığın bir ilişkin varsa, şimdi geleceğe dair planlar yapmanın tam zamanı. Belki birlikte bir ev almayı düşünüyorsunuz, belki de evlilik planları yapıyorsunuz. Bu dönemde birlikte alacağınız kararlar ve yapacağınız planlar ilişkinizi daha da güçlendirecektir.

Eğer Kova Dolunayı'nda tek başına isen ve kalbindeki boşluğu dolduracak birini arıyorsan, gözlerini dört açmalısın. Belki de aradığın kişi çoktan hayatına girmiştir ancak sen henüz onu fark etmemiş olabilirsin. Bu dönemde, çevrene daha dikkatli bakman ve belki de biraz daha açık olman senin için faydalı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…