4 Ağustos Pazartesi Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında duygusal bir tsunamiye hazır ol! İçinde uzun süre boyunca biriktirdiğin ve bir türlü dile getiremediğin o gizli duygular, bugünün uyumlu ve pozitif enerjisiyle açığa çıkmaya hazır. Belki bir mum ışığı altında romantik bir akşam yemeği, belki de eski bir plak eşliğinde nostaljik bir müzik sohbeti... Kim bilir, belki de bu duygusal ve romantik anlar, aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın anahtarı olabilir.

İşte tam da bu noktada Ay ile Venüs'ten aldığın güç ile bugün, uzun zamandır beklediğin o özel kişiye, kalbindeki sırları açabilirsin. Kalbindeki sevgiyi ve derinlerde sakladığın aşkı özgür bırak, mutluluk da beraberinde senin olacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…