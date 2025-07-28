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29 Temmuz Salı Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
29 Temmuz 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 29 Temmuz Salı gününüz nasıl geçecek? 

29 Temmuz Salı günü Boğa ve yükselen Boğa burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün senin için neler var neler! Bu yazıyı okurken bir yandan da kutlama yapmaya hazır ol! Çünkü bugün senin günün. Mesela aşk hayatında, bugün küçük jestlerin büyük anlamlar taşıdığı bir gün olacak. Belki de biri sana yaklaşırken, geçmişte yaşadığın bir kırgınlığın gölgesi düşebilir üzerine. Ancak unutma ki geçmişte yaşananlar artık geride kaldı. Yüreğini açmayı başardığında, karşındaki kişiyle tatlı bir uyum yakalayabileceksin.

Aşk hayatında bu kadar güzel gelişmeler yaşanırken, iş hayatında da durum farklı olmayacak. İşte de bugün senin günün. Parla, sevgili okur! Küçük adımların büyük başarılara dönüştüğü günü kucaklamayı da unutma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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