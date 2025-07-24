25 Temmuz Cuma Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün senin için bir hayli kritik bir gün olacak gibi duruyor. Güneş ile Plüton'un gökyüzünde birbirlerine meydan okuyan pozisyonları, aşk hayatında sürpriz bir virajın habercisi olabilir. Son zamanlarda aşka dair bakış açında bir dönüşüm hissetmeye başlamış olabilirsin. Daha önce belki de aklına bile gelmeyen bir şekilde, zihinsel bir bağ kurma arzusu kalbini kaplamış olabilir. Derinlikli ve dolu dolu bir sohbet, belki de hiç ummadığın bir kişiyle aranda sıcacık bir yakınlaşma oluşturabilir.

İşte tam da bu durumda, aşka giden yolun kalpten önce zihinden geçtiğini anlayacaksın. Unutma ki aşk sadece kalple hissedilmez, aynı zamanda zihinle de yaşanır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…