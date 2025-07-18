19 Temmuz Cumartesi Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında ufak bir tempo düşüşü yaşayabilirsin. Bunun sebebi ise Merkür'ün gerileme dönemine girmesi. Bu dönemde, duygusal dünyanda biraz yavaşlama hissetmen oldukça doğal. Geçmişte yaşanmış ve üzeri kapatılmış bir küslük ya da tamamen kapanmayan bir defter, bu dönemde yeniden karşına çıkabilir.

Eğer şu anda bir ilişkin varsa, partnerinle daha önce yaşadığın bir konunun detayları, bu dönemde tekrar tekrar gündeme gelebilir. Ancak bu durum, aslında duygusal dünyanı temizlemek için bir fırsat olabilir. Bu dönemin en önemli noktası, inatçı olmamak ve karşılıklı dinlemeye açık olmaktır.

Bu dönemde, duygusal dünyanı temizlemek ve ilişkilerini sağlamlaştırmak için bir fırsat sunulmuş olabilir. Bu fırsatı kaçırmamanı öneririz. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…