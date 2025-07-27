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28 Temmuz Pazartesi Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
28 Temmuz 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 28 Temmuz Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 

28 Temmuz Pazartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, yeni haftaya hafif bir sessizlik içinde ancak kararlı adımlarla giriş yapmaktasın. Gökyüzündeki yıldızların dansı, Ay ile Mars'ın birleşimine işaret ediyor. Bu kavuşum, aşk hayatında bir süredir üzerinde durduğun, belki de bir türlü tamir etmeye cesaret edemediğin kırık dökük ne varsa, artık onları tamir etmenin tam zamanı geldiğini fısıldıyor kulaklarına.

Belki eski sevgilinden bir haber alabilirsin, belki de geçmişe dair bir özlem duyabilirsin. İşte bu durumlar, beklenmedik bir şekilde, daha olgun bir sevgiye, daha anlayışlı ve hoşgörülü bir ilişkiye doğru sürükleyebilir seni. Kalbini, geçmişte yaşadığın acılardan arındırıyor ve yeni bir sayfa açıyorsun. Bu yeni sayfada ise daha güçlü, daha anlayışlı ve daha sevgi dolu bir sen var! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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