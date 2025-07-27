28 Temmuz Pazartesi Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, yeni haftaya hafif bir sessizlik içinde ancak kararlı adımlarla giriş yapmaktasın. Gökyüzündeki yıldızların dansı, Ay ile Mars'ın birleşimine işaret ediyor. Bu kavuşum, aşk hayatında bir süredir üzerinde durduğun, belki de bir türlü tamir etmeye cesaret edemediğin kırık dökük ne varsa, artık onları tamir etmenin tam zamanı geldiğini fısıldıyor kulaklarına.

Belki eski sevgilinden bir haber alabilirsin, belki de geçmişe dair bir özlem duyabilirsin. İşte bu durumlar, beklenmedik bir şekilde, daha olgun bir sevgiye, daha anlayışlı ve hoşgörülü bir ilişkiye doğru sürükleyebilir seni. Kalbini, geçmişte yaşadığın acılardan arındırıyor ve yeni bir sayfa açıyorsun. Bu yeni sayfada ise daha güçlü, daha anlayışlı ve daha sevgi dolu bir sen var! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…