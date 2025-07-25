26 Temmuz Cumartesi Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün gökyüzünün iki büyük gücü Güneş ve Neptün arasındaki özel açı, hayallerini gerçekleştirmek için kolları sıvamanın tam sırası olduğunu fısıldıyor. Bunun için aşk hayatında, gözlerinle gördüklerine değil, içgüdülerinin sana söylediklerine kulak verme zamanı geldi. Yani, partnerinin dudaklarından dökülen kelimelerden ziyade, sessizliğinde sakladıklarına odaklanman gerekiyor.

Bu durum, iç dünyanda yeni bir hareketlilik oluşturabilir. Belki de kalbinde uzun zamandır unuttuğun bir duyguyu yeniden canlandırabilir. Öte yandan yalnızsan ve kalbinde bir boşluk hissediyorsan, ruhunun huzur bulduğu bir yerde, belki bir kitapçıda, belki bir şiir okurken, belki de bir kafede kahveni yudumlarken yeni bir karşılaşma yaşayabilirsin.

Kısacası, bu hafta sonu senin için yeni başlangıçların habercisi! Ona kulak ver. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…