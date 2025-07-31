1 Ağustos Cuma Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün Venüs ve Neptün arasında gerçekleşen kare açı, aşk hayatını adeta bir masal dünyasına dönüştürebilir. Bu büyülü atmosfer, kalbini hızlandırabilir, gözlerini parıldatabilir ve belki de aşkın en saf haliyle karşı karşıya kalabilirsin. Ancak burada biraz dikkatli olmanda fayda var.

Bu romantik peri masalı gerçekten senin mi, yoksa bunlar görmek istediklerin mi? Bu sorunun yanıtı, bugün aşka bakış açını belirleyecek. Bu yüzden aşka kalbinin yanı sıra, gözlerinle de bakmayı ihmal etme. Zira, Venüs ile Satürn arasındaki kare açı da aşkta yanılgılara neden olabilir... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…