Sevgili Boğa, bu hafta Merkür'ün Uranüs ile karşı karşıya gelmesiyle biraz daha içe dönük olabilirsin. Bu durum, beden postüründeki küçük ama önemli hataların farkına varmanı sağlayacaktır. Belki de normalde göz ardı ettiğin o küçük duruş bozukluğu, bu hafta gözüne daha çok batmaya başlayabilir. Belki de omuzlarının hafif öne düştüğünü, belki de belinin hafifçe eğildiğini fark edeceksin.

Bu durum, belki de bel veya sırt bölgende anlık sıkışmalar yaşamana neden olabilir. Belki de düzenli bir spor veya esneme rutini eklemeyi düşünmelisin. Böylece hem duruşunu düzeltebilir hem bel ve sırt ağrılarından kurtulabilirsin. Üstelik, bu tür bir rutin, sana adeta bir reset etkisi yaratabilir. Yani, bedenen de ruhen de yenilenebilir ve enerjini tazeleyebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…