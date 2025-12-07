onedio
07.12.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 8 Aralık - 14 Aralık haftasında Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta Merkür'ün Uranüs ile karşı karşıya gelmesiyle biraz daha içe dönük olabilirsin. Bu durum, beden postüründeki küçük ama önemli hataların farkına varmanı sağlayacaktır. Belki de normalde göz ardı ettiğin o küçük duruş bozukluğu, bu hafta gözüne daha çok batmaya başlayabilir. Belki de omuzlarının hafif öne düştüğünü, belki de belinin hafifçe eğildiğini fark edeceksin.

Bu durum, belki de bel veya sırt bölgende anlık sıkışmalar yaşamana neden olabilir. Belki de düzenli bir spor veya esneme rutini eklemeyi düşünmelisin. Böylece hem duruşunu düzeltebilir hem bel ve sırt ağrılarından kurtulabilirsin. Üstelik, bu tür bir rutin, sana adeta bir reset etkisi yaratabilir. Yani, bedenen de ruhen de yenilenebilir ve enerjini tazeleyebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

