Sevgili Boğa, bu hafta senin için bir dizi beklenmedik gelişmeyle dolu olabilir. Haftanın ilk günlerinde Merkür'ün Uranüs'e karşıt konumda oluşu, iş hayatında sürprizlerle dolu bir posta kutusu yaratıyor. Bir e-posta, bir telefon görüşmesi veya ani bir toplantı çağrısı, tüm planlarını ters yüz edebilir. Ancak işin sihiri burada yatıyor: Seni en çok sarsan değişiklik, aslında kariyer yolunda hiç görmediğin bir kapıyı açıyor. 'Neden beni çağırdılar?' diye düşündüğün bir görev, hayal bile edemeyeceğin bir başarıyı beraberinde getiriyor!

Haftanın ortasına geldiğimizde ise bu hareketlilik, daha organize bir hale dönüşüyor. Özellikle rakiplerinle kurduğun bağlantılar güçleniyor, kafanda bir süredir dönen bir fikir olgunlaşıyor ve finansal konularda daha akılcı bir yaklaşım geliştiriyorsun. Bir projede hem çözüm üreten hem de vizyon sunan kişi olmanın ötesinde kazanan kişi olmak konusunda kararlı olacaksın!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Merkür'ün Yay burcuna geçişiyle hislerin netleşiyor. Gökyüzü kalbine derin bir açıklık getiriyor... Belki de uzun zamandır konuşulmayan bir konu, bir anda gündeme geliyor. Haliyle bu durumda ilişkindeki belirsizlikler son buluyor, sular duruluyor. Şimdi huzurlu bir aşka hazır ol! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…