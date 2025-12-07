Sevgili Boğa, bu hafta Merkür, Yay burcuna geçiş yapıyor. Bu durum ise senin duygusal dünyanda bazı değişikliklere yol açıyor. Şimdi hislerini daha net bir şekilde anlayacak ve kalbine bir açıklık, bir ferahlık gelecek. İşte bu sayede, belki de uzun zamandır üzerinde konuşmadığın ya da görmezden geldiğin bir konu, bir anda önüne çıkacak.

Bu durum, ilişkilerinde belki de uzun zamandır var olan belirsizlikleri sona erdirebilir. İlişkindeki bulanık sular durulabilir ve daha huzurlu, daha dingin bir aşk hayatına kavuşabilirsin. Bu hafta, aşkta şeffaflığın ve açıklığın ön planda olacağını söyleyebiliriz. Şimdilik huzurlu bir aşka hazır ol ve bu sürecin tadını çıkar. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…