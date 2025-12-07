Sevgili Boğa, bu hafta senin için bir dizi beklenmedik olaylarla dolu olacak gibi görünüyor. Haftanın ilk günlerinde, Merkür'ün Uranüs'e karşıt konumda oluşu, iş hayatında sürprizlerle karşılaşmana neden olabilir. Belki bir e-posta, belki bir telefon görüşmesi veya belki de ani bir toplantı çağrısı, tüm planlarını altüst edebilir. Ancak, burada büyülü bir durum var: Seni en çok sarsan değişiklik, aslında kariyer yolunda hiç görmediğin bir kapıyı açıyor olabilir. Belki de 'Neden beni çağırdılar?' diye düşündüğün bir görev, hayal dahi edemeyeceğin kıymetli bir başarıyı beraberinde getirebilir.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise bu hareketlilik daha organize bir hale dönüşmeye başlıyor. Rakiplerinle kurduğun bağlantılar güçlenirken, kafanda bir süredir dönen bir fikir sonunda olgunlaşıyor. Finansal konularda daha akılcı bir yaklaşım geliştirirken, bir projede hem çözüm üreten hem de vizyon sunan kişi olmanın ötesinde, kazanan kişi olmak konusunda kararlı olacaksın. İstediğini almadan sakın durma! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…