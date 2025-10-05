6 Ekim - 12 Ekim Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta bedenin ve ruhun adeta seninle konuşma yapmak istiyor gibi görünüyor. Bedenin, sana sağlıklı ve dengeli bir yaşamın ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Ruhun ise, karmaşadan uzaklaşıp arınmaya ve huzura ihtiyaç duyduğunu fısıldıyor.

Astrolojik etkilerin de bu durumu desteklediğini gözlemliyoruz. Merkür'ün Akrep burcundaki etkisi, sindirim sistemini ve hormon dengeni üzerinde hassaslaştırıcı bir etki yaratıyor. Bu nedenle, ağır ve yağlı yemeklerden kaçınman, bu hafta senin için çok daha önemli hale geliyor. Bedenini ve ruhunu dengeye getirmek için, doğal beslenmeye yönelik bir tercih yapman, mevsim meyvelerini bol bol tüketmen ve su içmeyi ihmal etmemen gerekiyor. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…