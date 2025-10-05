onedio
6 Ekim - 12 Ekim Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

6 - 12 Ekim 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 6 Ekim - 12 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 6 Ekim - 12 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta aşk hayatına odaklanacağız ve kalbinizin ritmini hızlandıracak, heyecanını artıracak bazı astrolojik tahminlerimiz var. Venüs, aşk ve güzellik gezegeni, büyüklük ve bolluk gezegeni Jüpiter ile olumlu bir temas kuracak. Bu, ilişkilerini daha da güçlendirecek ve aranızdaki huzur ve dengenin artmasına yardımcı olacak. İlişkindeki belirsizlikler ve sorunlar sonunda çözülecek ve her şey yerli yerine oturacak. Bu, ilişkini daha sağlam bir zemine oturtmana yardımcı olacak.

Aşk hayatında yalnız olan Boğa burçları için de bu hafta oldukça ilginç olacak. Beklenmedik bir anda karşına çıkacak bir kişi, kalbini çalabilir. Bu kişiyle tanışmak, hayatına yeni bir boyut katacak ve kalbinde yeni bir aşk ateşi yakacak. Bu hafta romantizm, zarif bir dengeyle büyüyecek ve kalbin sevgiyle dolacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

