6 Ekim - 12 Ekim Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu haftanın ilk günlerinde, Merkür'ün gizemli ve tutkulu Akrep burcuna geçişi ile birlikte, iş hayatındaki iletişiminde bir yoğunlaşma yaşanacak. Bu dönemde, karşındaki kişileri daha derinlemesine analiz etme eğiliminde olacak ve kiminle gerçekten ilerleyebileceğini daha net bir şekilde görebileceksin. Ortaklık kurmayı düşündüğün kişiler ya da yeni bir iş anlaşması yapmayı planladığın durumlar hakkında güçlü sezgilerin, adeta bir pusula gibi sana doğru yolu gösterecek.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Merkür ile Plüton’un karesi, yöneticilerin veya otorite figürleriyle bazı fikir çatışmalarına yol açabilir. Ancak burada önemli olan nokta, sabırlı ve anlayışlı tavrın olacak. Bu durumda bile gerginliği yatıştırmayı başaracak olan tavrın sonunda ödülünü da alacak. Yaşanan tüm gerginlikleri lehine çevirebilirsin. Ustalıklı ve diplomatik yaklaşımlara da odaklan deriz. Bu sayede seni zorlayan koşullar bile prestijini artırabilir, bizden söylemesi!

İçimizi açacak aşk hayatına odaklandığımızda ise Venüs ile Jüpiter’in olumlu teması, ilişkine huzur ve denge getirecek. Aşk hayatında taşlar sonunda yerine oturacak! ÖTe yandan eğer bekarsan, karşına çıkacak olan kişi, kalbini çalabilir. Romantizmin zarif bir dengeyle büyüdüğü bu hafta, kalbin de sevgiyle dolacaktır. Bu hafta aşk ve sevgi dolu bir hafta olacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…