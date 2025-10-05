onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Boğa Burcu
6 Ekim - 12 Ekim Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
6 - 12 Ekim 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 6 Ekim - 12 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 6 Ekim - 12 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu haftanın ilk günlerinde, Merkür'ün gizemli ve tutkulu Akrep burcuna geçişi ile birlikte, iş hayatındaki iletişiminde bir yoğunlaşma yaşanacak. Bu dönemde, karşındaki kişileri daha derinlemesine analiz etme eğiliminde olacak ve kiminle gerçekten ilerleyebileceğini daha net bir şekilde görebileceksin. Ortaklık kurmayı düşündüğün kişiler ya da yeni bir iş anlaşması yapmayı planladığın durumlar hakkında güçlü sezgilerin, adeta bir pusula gibi sana doğru yolu gösterecek.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Merkür ile Plüton’un karesi, yöneticilerin veya otorite figürleriyle bazı fikir çatışmalarına yol açabilir. Ancak burada önemli olan nokta, sabırlı ve anlayışlı tavrın olacak. Bu durumda bile gerginliği yatıştırmayı başaracak olan tavrın sonunda ödülünü da alacak. Yaşanan tüm gerginlikleri lehine çevirebilirsin. Ustalıklı ve diplomatik yaklaşımlara da odaklan deriz. Bu sayede seni zorlayan koşullar bile prestijini artırabilir, bizden söylemesi! 

İçimizi açacak aşk hayatına odaklandığımızda ise Venüs ile Jüpiter’in olumlu teması, ilişkine huzur ve denge getirecek. Aşk hayatında taşlar sonunda yerine oturacak! ÖTe yandan eğer bekarsan, karşına çıkacak olan kişi, kalbini çalabilir. Romantizmin zarif bir dengeyle büyüdüğü bu hafta, kalbin de sevgiyle dolacaktır. Bu hafta aşk ve sevgi dolu bir hafta olacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Boğa Burcu Yorumu

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Boğa burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın