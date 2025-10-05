6 Ekim - 12 Ekim Boğa Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Boğa, haftanın ilk günlerinde gökyüzündeki hareketlilik senin için de bazı değişiklikler getiriyor. İletişimin gezegeni Merkür, gizemli ve tutkulu bir burç olan Akrep'e geçiş yaparken, iş hayatındaki iletişim dinamiklerinde bir yoğunlaşma yaşanacak. Bu dönemde, karşındaki kişileri daha derinlemesine anlama ve analiz etme eğiliminde olacaksın. Bu, kiminle gerçekten ilerleyebileceğini daha net bir şekilde görebilmeni sağlayacak. İster bir ortaklık kurmayı düşünüyor ol, ister yeni bir iş anlaşması yapmayı planlıyor ol, sezgilerinin sana doğru yolu gösterecektir.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Merkür ile Plüton’un karesi, yöneticilerin veya otorite figürleriyle bazı fikir çatışmalarına yol açabilir. Ancak burada önemli olan nokta, sabırlı ve anlayışlı tavrın olacak. Bu durumda bile gerginliği yatıştırmayı başaracak olan tavrın sonunda ödülünü de alacak. Yaşanan tüm gerginlikleri lehine çevirebilirsin. Ustalıklı ve diplomatik yaklaşımlara da odaklanmanı öneririz. Bu sayede seni zorlayan koşullar bile prestijini artırabilir, bizden söylemesi! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…