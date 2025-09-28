onedio
29 Eylül - 5 Ekim Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

29 Eylül 2025 - 5 Ekim 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 29 Eylül - 5 Ekim haftasında Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta seni biraz zorlayacak gibi duruyor. Güneş ile Plüton arasındaki etkileşim, iş hayatın ve günlük rutininde birtakım zorluklara yol açabilir. Bu durum, stres seviyenin artmasına ve dolayısıyla bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabilir. 

İşte bu yüzden bu hafta beslenme düzenine özellikle dikkat etmeni öneriyoruz. Hafif, lifli ve vitamin açısından zengin besinler tüketmek, hem sindirim sistemini rahatlatacak hem de bağışıklık sistemini güçlendirecektir. Enerjini toparlamak ve stres seviyeni düşürmek için gün içinde kısa molalar verin ve hafif yürüyüşler yap. Hafta sonuna geldiğimizde ise Venüs ile Güney Ay Düğümü arasındaki etkileşimden doğan duygusal anlamda bir stres yaratma potansiyeli taşıdığını unutma. Bu durumda sıcak bir banyo yapmak veya rahatlatıcı bitki çayları tüketmek sana iyi gelebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

