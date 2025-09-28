29 Eylül - 5 Ekim Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta seni biraz zorlayacak gibi duruyor. Güneş ile Plüton arasındaki etkileşim, iş hayatın ve günlük rutininde birtakım zorluklara yol açabilir. Bu durum, stres seviyenin artmasına ve dolayısıyla bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabilir.

İşte bu yüzden bu hafta beslenme düzenine özellikle dikkat etmeni öneriyoruz. Hafif, lifli ve vitamin açısından zengin besinler tüketmek, hem sindirim sistemini rahatlatacak hem de bağışıklık sistemini güçlendirecektir. Enerjini toparlamak ve stres seviyeni düşürmek için gün içinde kısa molalar verin ve hafif yürüyüşler yap. Hafta sonuna geldiğimizde ise Venüs ile Güney Ay Düğümü arasındaki etkileşimden doğan duygusal anlamda bir stres yaratma potansiyeli taşıdığını unutma. Bu durumda sıcak bir banyo yapmak veya rahatlatıcı bitki çayları tüketmek sana iyi gelebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…