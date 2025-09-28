29 Eylül - 5 Ekim Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta Mars ve Sirius'un kavuşumuyla enerjik bir başlangıç yapacaksın. Bu etkileşim, maddi konulara daha iddialı bir bakış açısını beraberinde getiriyor ve gelirlerini artırmak için kararlılıkla harekete geçmeni sağlıyor. İşte tam da bu noktada hedeflerine ulaşmanı sağlayacak güçlü motivasyonu hissetmeye başlayacaksın. İş yerinde de bu kararlılığınla fark yaratıp çevrendekileri etkileyeceksin.

Haftanın ortasında ise Güneş’in Plüton ile oluşturduğu kare açı, kariyer planlarında radikal değişiklikler yapma isteğini körüklüyor. Yeni sorumluluklar almayı düşünebilir, uzun vadede seni daha da güçlendirecek kararların eşiğine gelebilirsin. Direnç göstermek yerine bu değişimi kucaklamak, sana yepyeni bir vizyon kazandıracaktır, unutma!

Gelelim aşk hayatına! Merkür, Jüpiter ve Chiron'un etkileşimi hafta sonunda aşkı müjdeliyor. İlişkinde konuşulmayanların, belki de bir süredir üzerinde durmadığın konuların açığa çıkması mümkün. Ama eğer bekarsan, yeni bir tanışmada karşısındaki kişinin farklı dünyasını büyüleyici bulabilirsin. Sözcüklerin gücü kalbine ışık olacak, belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın zamanı gelmiştir, ne dersin? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…