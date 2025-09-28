onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Boğa Burcu
29 Eylül - 5 Ekim Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
29 Eylül 2025 - 5 Ekim 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 29 Eylül - 5 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 29 Eylül - 5 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta Mars ve Sirius'un kavuşumuyla enerjik bir başlangıç yapacaksın. Bu etkileşim, maddi konulara daha iddialı bir bakış açısını beraberinde getiriyor ve gelirlerini artırmak için kararlılıkla harekete geçmeni sağlıyor. İşte tam da bu noktada hedeflerine ulaşmanı sağlayacak güçlü motivasyonu hissetmeye başlayacaksın. İş yerinde de bu kararlılığınla fark yaratıp çevrendekileri etkileyeceksin.

Haftanın ortasında ise Güneş’in Plüton ile oluşturduğu kare açı, kariyer planlarında radikal değişiklikler yapma isteğini körüklüyor. Yeni sorumluluklar almayı düşünebilir, uzun vadede seni daha da güçlendirecek kararların eşiğine gelebilirsin. Direnç göstermek yerine bu değişimi kucaklamak, sana yepyeni bir vizyon kazandıracaktır, unutma! 

Gelelim aşk hayatına! Merkür, Jüpiter ve Chiron'un etkileşimi hafta sonunda aşkı müjdeliyor. İlişkinde konuşulmayanların, belki de bir süredir üzerinde durmadığın konuların açığa çıkması mümkün. Ama eğer bekarsan, yeni bir tanışmada karşısındaki kişinin farklı dünyasını büyüleyici bulabilirsin. Sözcüklerin gücü kalbine ışık olacak, belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın zamanı gelmiştir, ne dersin? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Boğa Burcu Yorumu

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Boğa burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın